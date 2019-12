NBA, Devin Booker ne mette 44 e vince la scommessa con il giocatore di Fortnite

Fortnite, si sa, è il videogioco preferito dei giocatori NBA, specialmente i più giovani. Per questo è del tutto normale che le stelle della lega diventino amiche dei migliori giocatori di Fortnite, come successo tra Devin Booker e Dennis Lepore, in arte Cloakzy. Lo Youtuber e streamer di Twitch classe 1995 ha però giocato un po’ troppo con la sorte: sperando di non farsi notare dal suo amico, dopo pochi minuti dall’inizio della gara dei Phoenix Suns contro i New Orleans Pelicans ha twittato “Mi raserò il sopracciglio sinistro se ne metti 40 stasera”, taggando l’amico. Il quale, peraltro, non avrebbe potuto vedere il tweet, a meno che non abbia sbirciato sullo smartphone durante l’intervallo (ma non è consuetudine dei giocatori) o che qualcuno glielo abbia riferito in panchina. In ogni caso, Cloakzy ha fissato l’asticella troppo in basso: Booker infatti ha superato quota 40 già nei tempi regolamentarsi, fissando poi a 44 il suo bottino di serata nel successo al supplementare dei suoi Suns. Un’esplosione seguita con terrore da Cloakzy su Twitter, scrivendo “Aspetta…” per due volte mentre i punti di Booker continuavano ad accumularsi, specialmente in un clamoroso terzo quarto da 21. A fine gara, la stella dei Suns si è goduta la sua inconsapevole vittoria, twittando: “Adesso lo devi fare in diretta streaming la prossima settimana” con due emoji in preda alle risate. Messaggio a cui Cloakzy ha potuto rispondere solo con un’imprecazione, ma una scommessa è una scommessa: come si dice in questi casi, chi è causa del suo mal pianga se stesso.