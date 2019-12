NBA, Boston: buon rientro dall'infortunio di Hayward, 14 punti e Cavs battuti

Buon ritorno in campo per Gordon Hayward. A un mese dalla frattura alla mano sinistra subita contro i San Antonio Spurs, il numero 20 dei Boston Celtics è partito in quintetto contro Cleveland, chiudendo con 14 punti (7/10 dal campo), 5 rimbalzi e 4 assist in 26 minuti di gioco nella facile vittoria di Boston 110-88. “La mano sta bene - ha detto Hayward a fine match – devo recuperare un po’ di forza e di mobilità ma non mi ha creato problemi, neanche contro la fisicità dei loro lunghi. È stato un buon test. Farò altri trattamenti domani e sarò pronto per la prossima partita”. Buone notizie per coach Brad Stevens, anche perché senza di lui Boston aveva registrato un record di 9 vittorie e 4 sconfitte, dopo il grande avvio da 7-1 con Hayward in campo. “Ho segnato alcuni canestri facili – ha raccontato la guardia biancoverde – e ogni volta ho preso maggiore fiducia”. Un ritorno sul parquet molto più soft rispetto a quello successivo al terribile infortunio alla gamba del 2017. “È stato molto più facile tornare da un infortunio durante il quale ho potuto comunque correre – ha spiegato Hayward - alla fine era solo la mia mano sinistra”. Soddisfatto anche coach Stevens: “Ha segnato canestri sui tagli e ha fatto le sue tipiche giornate di energia. L’ho voluto tenere a lungo in campo e mi sembra sia andato tutto bene”. Prima dello stop Hayward stava viaggiando a 18.8 punti, 7,1 rimbalzi e 4.4 assist di media a partita. Un ottimo avvio dopo le difficoltà della passata stagione, ancora condizionata dall’infortunio del 2017. Questa volta invece sembra essere in grado di ripartire esattamente da dove si era fermato.