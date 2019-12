NBA: Danilo Gallinari, problemi alla caviglia dopo la gara con i Blazers

Alla fine Danilo Gallinari ha deciso di fermarsi: dopo il problema alla caviglia contro i Blazers, i Thunder hanno deciso di limitare il suo utilizzo e non forzare troppo la situazione. OKC infatti, reduce da cinque vittorie nelle ultime sei gare, ha preferito tenerlo a riposo contro Utah, a causa del dolore persistente che non ha permesso al n°8 azzurro di esserci. Contro Portland ne avevano risentito anche le sue percentuali dal campo: 12 punti raccolti, 4/11 al tiro e una partita complicata su entrambi i lati del campo. Nonostante questo però, Gallinari era rimasto sul parquet per oltre 32 minuti, cercando di stringere i denti e non pensare al dolore. Una ricaduta dopo il fastidio che più volte si è manifestato nei mesi scorsi, in un 2019 in cui gli unici (e pochi, per fortuna) guai fisici del giocatore dei Thunder hanno riguardato sempre la stessa articolazione. Al suo posto sul parquet è partito titolare Darius Bazley (2 punti in 26 minuti e ben altro impatto offensivo rispetto al Gallo), che potrebbe bissare la presenza in quintetto anche contro Sacramento tra 48 ore: l’importante in fondo è evitare di forzare in ogni modo la situazione, scongiurando il pericolo di commettere guai peggiori.