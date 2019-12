NBA, polemica Doc Rivers-LeBron James: "I Lakers fanno quello che vuole lui"

Manca meno di una settimana all’attesissima partita di Natale tra Lakers e Clippers, ma di sicuro non mancano le frecciatine tra le due cugine di Los Angeles. Nei giorni scorsi LeBron James aveva ribadito ancora una volta la sua posizione sul “load management”, sostenendo che per lui non aveva senso saltare le partite se sano: “Perché non dovrei? Ho degli obblighi nei confronti dei miei compagni. Se sto bene, gioco. Se il coach mi tiene seduto, significa che non posso giocare. È molto semplice”. Un attacco neanche troppo velato al modo in cui i Clippers gestiscono il carico di Kawhi Leonard, che invece non disputa un back-to-back da più di due anni e viene tenuto sotto stretto controllo per preservarne il fisico il più possibile. Una soluzione fortemente voluta da Leonard stesso dopo il successo avuto nella scorsa stagione con i Toronto Raptors e accettata di buon grado anche dai Clippers: “È la nostra filosofia” ha sottolineato coach Doc Rivers, difendendo la sua stella da ogni attacco. “Io non so neanche quale sia la loro. Penso sia ‘Tutto quello che dice LeBron’, a essere sinceri”. Dichiarazioni di fuoco che rendono ancora più acceso la sfida di Natale, da seguire sui canali Sky Sport nella notte tra il 25 e il 26 dicembre alle 2:00.