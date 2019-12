NBA, un Natale indimenticabile: la sorpresa di Danilo Gallinari. VIDEO

A Natale, si sa, siamo tutti più buoni (o almeno ci si prova). Un detto che trova riscontro nella realtà anche a Oklahoma City, dove il nostro Danilo Gallinari trascorrerà il suo 25 dicembre 2019, rientrato dalla trasferta (da ex, contro i Clippers) nella sua Los Angeles, in attesa di tornare poi in campo alla Chesapeake Energy Arena la sera di S. Stefano, contro i Memphis Grizzlies. Prima ancora di festeggiare e aprire i regali sotto l’albero, l’ala dei Thunder ha però voluto far trascorrere un Natale diverso – e sicuramente indimenticabile – a una famiglia di Oklahoma City, alle prese con le difficoltà della vita di tutti i giorni di una madre che deve sfamare la bellezza di 10 figli. Per questo Gallinari e i Thunder hanno scelto di regalare un Natale speciale proprio a questa famiglia, con l’azzurro a guidare l’intero gruppo in un pomeriggio di spese selvagge (ovviamente offerte dalla franchigia dell’Oklahoma) per poter permettere ai ragazzini e ai loro genitori di vivere un 25 dicembre senza preoccupazioni e problemi. “Mi vengono quasi le lacirime”, ammette la madre quando osserva i suoi figli divertirsi a riempire il carrello “insieme al nostro giocatore dei Thunder preferito”. Ma le sorprese non sono finite, perché arrivati in cassa Gallinari ha in serbo un ultimo regalo per tutti, a coronamento di una giornata davvero indimenticabile per tutti.