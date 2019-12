NBA, infortunio LeBron James: problema muscolare al torace, prima gara saltata in stagione

LeBron James lo ha detto chiaramente: se sono in condizione di giocare, io gioco. La sua prima assenza stagionale per i Los Angeles Lakers è coincisa con la terza sconfitta consecutiva per i gialloviola, ma soprattutto con un paio di problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo - e che rendono incerta la sua presenza per la partita di Natale, anche se una fonte vicina a LeBron ha detto che si aspetta di vederlo in campo. Secondo quanto scritto da ESPN, James si è procurato uno strappo a un muscolo toracico nella zona delle costole durante la partita persa contro gli Indiana Pacers ed è alle prese anche con un problema all'inguine che gli sta dando noia. Per questo il suo status al momento è "day-to-day", il che significa che i Lakers valuteranno la sua situazione fisica giorno per giorno: dopo la lunga trasferta ad Est i gialloviola ne hanno avuti tre di riposo e altri due li attendono da qui all'attesissimo derby di Natale contro gli L.A. Clippers. Tempo utile per risolvere almeno temporaneamente i due problemi ed essere in campo contro Kawhi Leonard e Paul George, anche se tutti all'interno dei Lakers stanno sottolineando come di certo il titolo non venga assegnato il giorno di Natale. Ad ogni modo, avere o non avere LeBron James fa tutta la differenza del mondo, come i Lakers si sono accorti nella sconfitta casalinga contro Denver, travolti in un secondo tempo da 73-51 per gli ospiti.