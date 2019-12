12/13 ©Getty

Gli Hornets hanno provato a rimanere in partita con un Devonte’ Graham subito on fire (17 dei suoi 23 punti sono arrivati nel primo quarto con 5/6 dalla lunga distanza), chiudendo poi anche con 10 assist per i compagni. Insieme ai 18 punti di Bismack Biyombo e i 15 di Miles Bridges ci sono anche i 14 dell’ex Terry Rozier, che ha tirato 6/17 dal campo con 5 errori dalla lunga distanza in 38 minuti. Rozier è anche stato accolto da un’immagine di lui in maglia Celtics fuori dallo spogliatoio, ma non gli è stato tributato alcun video celebrativo come spesso accade in questi casi