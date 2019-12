NBA, Enes Kanter può partire per il Canada: a Natale ci sarà anche lui a Toronto

Buone notizie per il lungo turco di Boston che ha ricevuto il via libera dalle autorità che potranno garantire la sua sicurezza anche durante il viaggio natalizio per la sfida a Toronto: "Il Canada è una grande nazione accogliente, grazie per avermi aiutato a esserci"

Enes Kanter ci sarà nella partita che i Celtics giocheranno il giorno di Natale in Canada contro i Raptors. Nessun problema fisico ha rischiato di limitarne l’utilizzo, ma quelli legati alla sua sicurezza e ai limiti che la sua decisione di opporsi al regime dittatoriale di Erdogan gli impone. La sicurezza del giocatore di Boston infatti è garantita al momento soltanto negli Stati Uniti - un vincolo che già in passato gli aveva impedito di andare a giocare a Toronto per evitare ulteriori problemi. Questa però era una partita speciale, un giorno di festa che sarebbe stato rovinato dalla sua assenza. Il giocatore turco ha affidato le sue parole al Toronto Globe and Mail, raccontando con gioia l’opportunità di poter prendere parte alla sfida di Natale con Boston: “Voglio ringraziare il primo ministro Justin Trudeau, oltre al governo canadese, USA e a tutti quelli che si sono battuti per me e hanno fatto qualsiasi cosa per garantirmi la possibilità di scendere in campo il giorno di Natale a Toronto in massima sicurezza. La mia prima partita con la maglia dei Celtics fuori dai confini degli Stati Uniti, una sensazione particolare vista la mia condizione”.