NBA, Jayson Tatum&Jaylen Brown: tutto il loro amore per il Natale NBA

Il programma del Natale NBA 2019 si apre con la sfida – la prima di sempre in Canada – tra Toronto Raptors e Boston Celtics (in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 18). Se trascorrere la festa natalizia al lavoro, lontani da casa, potrebbe essere un problema per qualcuno, questo non è assolutamente il caso per due dei principali giocatori di coach Brad Stevens, Jayson Tatum e Jaylen Brown. Sia il numero zero che il numero sette dei Celtics hanno infatti voluto condividere su Twitter tutto il loro entusiasmo per poter essere in campo su uno dei palcoscenici più prestigiosi per ogni giocatore NBA, quello offerto dalle gare di Natale. “Prima ancora di arrivare nella lega mi ricordo Kyrie [Irving] segnare il canestro della vittoria contro gli Warriors a Natale… in una preview delle finali!”, ha scritto sul suo account Twitter Tatum. Aggiungendo: “Ora sono pronto a costruire i miei personali ricordi di Natale. L’anno scorso è stato il mio debutto, ne voglio un altro. Tutto quello che voglio per Natale è…”, e chiudendo il messaggio con l’hashtag #NBAXmasMemory. Stesso hashtag ripreso anche dal suo compagno di squadra Jaylen Brown: “Ho sempre amato veder giocare Kobe e LeBron a Natale. Mi ricordo che vedevo le partite a casa di mia nonna e appena la gara terminava io e i miei cugini uscivamo a spalare la neve per ricreare immediatamente le giocate più belle viste in tv!”. Sempre restando in casa Celtics, anche una leggenda della storia recente dei biancoverdi come Paul Pierce ha voluto condividere sui social un suo divertente aneddoto: “Per la sfida del 2008 contro i Lakers avevamo tutti le scarpe customizzate dai nostri sponsor apposta per il Natale, e in spogliatoio ce le mostravamo gli uni con gli altri. Avevamo il miglior record di lega ma perdemmo la partita: coach Doc Rivers diede la colpa alle scarpe”. Chi invece dei Celtics è stato spesso un avversario – combattuto ma rispettato come tutti i grandi campioni – è Dwyane Wade: “Ho avuto l’onore di scendere in campo 14 volte a Natale, in una carriera durata 16 stagioni. Aver segnato 40 punti con 11 assist contro il LakeShow nel 2006 è il ricordo che metto al numero uno”, scrive Flash, che su Instagram condivide una foto in penetrazione contro Kobe Bryant. Insomma, il Natale è speciale anche per i giocatori: e per quello 2019 le superstar NBA sono pronte a confezionare nuove, indimenticabili prodezze.