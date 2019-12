NBA Christmas Day: Philadelphia-Milwaukee su Sky Sport

Era dal lontano 1988 che i Philadelphia 76ers non ospitavano una partita di Natale tra le mura amiche. Tornano a farlo nel 2019, e non in una partita banale: i Sixers infatti se la vedranno con la miglior squadra della lega, i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo. Una partita inedita almeno per questa stagione — Bucks e Sixers non si sono ancora affrontate in regular season — e tutta da seguire in prima serata su Sky Sport Uno, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina a partire dalle 20.30. Non ci saranno giocatori importanti da una parte e dall’altra (Eric Bledsoe per Milwaukee, Matisse Thybulle per Philadelphia), ma tutte le stelle delle squadre saranno regolarmente in campo: Antetokounmpo alla guida dei Bucks, Joel Embiid e Ben Simmons per i padroni di casa. Entrambe le squadre, poi, sono in un ottimo momento di forma: i Bucks hanno vinto 20 delle ultime 21 gare disputate, mentre i Sixers sono reduci da tre successi consecutivi e non hanno intenzione di regalare un dispiacere ai loro tifosi proprio nel giorno di Natale. Tolto l’attesissimo derby di Los Angeles delle 2.00, questa è la gara da vedere della programmazione natalizia su Sky Sport: un appuntamento da non perdere per nessun motivo.