NBA Christmas Day: Toronto-Boston LIVE su Sky Sport

Natale fa rima con NBA. La prima delle cinque partite del Christmas Day — tutto da seguire sui canali di Sky Sport — vede affrontarsi i campioni in carica dei Toronto Raptors e i Boston Celtics. Una partita da seguire su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna, e che vede affrontarsi due squadre in grado di rimanere competitive nonostante i giocatori persi in estate. I Raptors infatti dopo aver vinto il titolo hanno salutato sia Kawhi Leonard che Danny Green, mentre i biancoverdi hanno perso Kyrie Irving e Al Horford: ciò nonostante, entrambe sono rimaste in corsa per i primi posti nella nuova stagione, presentandosi alla sfida di Natale rispettivamente con il quarto e il secondo record nella Eastern Conference (21-9 per i canadesi, 20-7 per i Celtics). Si tratta però anche di una sfida di division: i Raptors hanno una striscia di 34 successi consecutivi in casa contro le rivali dell’Atlantic Division, ma devono fare a meno di tre titolari come Pascal Siakam, Marc Gasol e Norman Powell fuori per infortuni. Anche i Celtics sono alle prese con l’assenza di Marcus Smart, ma se non altro ritroveranno Gordon Hayward che aveva saltato le ultime tre gare. Sarà comunque una partita molto interessante tra due squadre di alto livello nella Eastern Conference, così come tutto il resto della programmazione del Natale su Sky Sport.