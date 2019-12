NBA, Zion Williamson, niente gara di Natale: “Sarei già rientrato, ma credo nei Pelicans"

Se dipendesse soltanto da Zion Williamson e dalle sue sensazioni, la scelta n°1 all’ultimo Draft avrebbe già fatto il suo esordio in NBA da un bel po’ di tempo. Questo è quanto raccontato dal diretto interessato in un’interessante intervista pre-natalizia su ESPN: “Ho piena fiducia in quello che la franchigia ha deciso di fare con me, il mio recupero in realtà è un processo che va molto al di là della semplice ripresa dopo un’operazione al ginocchio. Stiamo facendo tantissimo lavoro extra”. Il rookie più atteso dell’intera stagione (e non solo) ha spiegato che lo stand di New Orleans gli sta insegnando come correre e camminare in maniera differente ad esempio, sfruttando al meglio la cinetica che la sua massa muscolare gli permette di avere. Soltanto negli ultimi sette giorni è tornato al lavoro sul campo, anche se deve ancora riprendere quello di 3 contro 3 e 5 contro 5. Da una settimana però Williamson è aggregato in maniera definitiva con il gruppo: sempre in trasferta e in palestra con lo staff, in modo da ottimizzare al meglio i tempi e velocizzare il rientro. “Fino a quando non tornerà ai valori che abbiamo stimato e raccolto da lui prima dell’inizio della preseason, non lo rivedremo in campo”, chiosa David Griffin - il GM dei Pelicans che come tutta la franchigia vuole preservare la tenuta e la resa del talento che può far sognare New Orleans e tutti gli appassionati NBA che lo aspettano.