NBA Christmas Day: New Orleans passa a Denver, Ingram scatenato contro i Nuggets

Vittoria a sorpresa dei Pelicans in trasferta su un campo complicato come quello dei Nuggets: merito di un super Brandon Ingram da 31 punti e 7 triple - massimo in carriera. Nicolò Melli resta seduto per tutti e 48 i minuti, alla squadra del Colorado non bastano i 23 punti e 10 rimbalzi di Nikola Jokic

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 100-112

Natale al Pepsi Center per i Denver Nuggets a 25 anni di distanza dall’ultima volta e festa rovinata dai New Orleans Pelicans - protagonisti a sorpresa nel finale di partita e a caccia di riscatto dopo il pessimo momento vissuto nelle ultime settimane. Gli ospiti sono abili a massimizzare la super prestazione di Brandon Ingram: l’ex Lakers parte forte, sale subito in doppia cifra alla voce punti segnati e chiude con un bottino da 31 complessivi, conditi con 7 canestri dalla lunga distanza - nuovo massimo in carriera. Jrue Holiday ne aggiunge 20, Derrick Favors fa la voce grossa a rimbalzo e i Pelicans riescono a piazzare il 13-5 di parziale decisivo negli ultimi 5 minuti di gara. Nicolò Melli resta a guardare il match per tutti e 48 i minuti dalla panchina, senza mai trovare spazio e con New Orleans ancora a caccia di una rotazione che le permetta di diventare competitiva. A Denver invece non bastano i 23 punti e 10 rimbalzi di Nikola Jokic, il migliore boxscore alla mano in casa Nuggets. Oltre ai suoi canestri arrivano anche i 17 punti in uscita dalla panchina di Jerami Grant, mentre Jamal Murray è impreciso dal campo, tira soltanto 2/10 e chiude con 8 punti a referto. Mancanze che pesano non poco alla sirena finale, con Denver costretta così a interrompere a quota 7 la striscia di successi messi in fila nelle ultime due settimane.