Mercato NBA: i Clippers vanno a caccia di rinforzi, si pensa a Thaddeus Young

La sconfitta contro i Lakers nel derby di Natale è stata soltanto l’ultimo sintomo di un lieve malessere che a Los Angeles non vogliono sottovalutare. I Clippers infatti sono profondi, forti, talentuosi, ma mancano in parte di fisicità e peso, soprattutto sotto canestro. Attacco e difesa non fanno differenza per i giocatori versatili a disposizione di Doc Rivers, ma la dirigenza negli ultimi giorni si sta muovendo per irrobustire ulteriormente la panchina. Il nome indicato da molti è quello di Thaddeus Young - giocatore dei Bulls che potrebbe tornare utile più avanti, ma che costringerebbe la squadra di Los Angeles a rinunciare a qualcuno già presente nel roster (ogni riferimento a Maurice Harkless non è puramente casuale). Non solo lui, ma ben tre tipologie diverse di giocatore sono sotto osservazione: oltre a un lungo con tiro da fuori, i Clippers stanno cercando un centro fisico da poter sfruttare contro i giganti dell’Est di Philadelphia e Milwaukee - stessa cosa accaduta con Marc Gasol ai Raptors lo scorso anno - e anche una guardia di riserva che sappia all’occorrenza passare il pallone. Una lunga lista della spesa, necessaria per una franchigia che non vuole farsi trovare impreparata quando la stagione non permetterà più di commettere passi falsi.