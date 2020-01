James Harden ritrova i Nuggets: “Mi raddoppiano? Vuol dire che son forte”

Il 20 novembre scorso, più o meno 40 giorni fa, coach Mike Malone scelse una misura drastica per cercare di arginare James Harden: raddoppi selvaggi sul n°13 dei Rockets nel momento stesso in cui superava la metà campo. Quel giorno sembrò funzionare: non tanto guardando alle cifre dello stesso Harden (27 punti con il 50% al campo e 10 liberi tentati) ma a quelle del resto dei Rockets (24/54 dal campo, il 44%, ma soprattutto 8/30 da tre punti, sotto il 27%). A fine gara Houston sconfitta e Denver non solo vittoriosa ma presto presa ad esempio dal resto della lega – nelle gare successive da Clippers, Heat e Raptors – come modello difensivo cui ispirarsi per cercare di disinnescare “il Barba”, sempre più lanciato a vincere l’ennesima corona di capocannoniere NBA con medie record. Soltanto che, per ogni mossa, nella NBA è pronta una contromossa e la coppia Harden-D’Antoni ha lavorato tanto e intelligentemente sulle strategie avversarie. “I raddoppi su Harden li vediamo mille volta a partita – commenta quasi annoiato D’Antoni – e a furia di vederli siamo sempre più a nostro agio nell’affrontarli”. È successo esattamente questo anche nel rematch della sfida contro i Nuggets di coach Michael Malone, che ha replicato la strategia difensiva messo in campo il 20 novembre scorso, ma ottenendo risultati diametralmente opposti. Il tabellino finale di Harden è la prima indicazione – 35 punti con 10/17 al tiro e 6/9 da tre punti – ma ancora di più lo sono le cifre della squadra. I Rockets hanno sfiorato il 53% dal campo con oltre il 47% dall’arco. Percentuali ottime ma che D’Antoni riesce quasi a trovare insufficienti, quando forse un po’ provocatoriamente commenta: “Se raddoppiano Harden lui scarica su Westbrook che poi può giocare un 4-contro-3 con gli altri: su una situazione del genere mi aspetto di segnare a ogni possesso”. Come a mettere in guardia il resto della lega: non pensate di poterci fermare così. Coach Malone riconosce la sconfitta e, automaticamente, la grandezza di Harden: “Probabilmente per lui è un po’ frustrante ma dovrebbe prendere questa marcatura estrema come un segno di enorme rispetto, perché la preoccupazione maggiore nel game plan delle squadre oggi è di togliere il pallone dalle mani del più grande realizzatore che il basket NBA abbia mai visto negli ultimi tempi”.

Le parole di Harden: “Eravamo più abituati alla loro stategia”

E difatti così la percepisce anche il diretto interessato, che replica tranquillo: “Certo che è così, ne parliamo sempre io e Mike [D’Antoni]: se si comportano così vuol dire che sto facendo qualcosa di buono, significa che sono forte”. E così, anche solo con un Harden che in un intero primo tempo si prende solo 7 tiri, Houston è capace di segnare 69 punti, con 9/16 dall’arco. Invece di essere frustrato “il Barba”, a esserlo sono apparsi i difensori dei Nuggets, che – contrariamente alle indicazioni di Malone – nel secondo tempo lo hanno raddoppiato meno e con meno convinzione. “Non so perché – dice l’allenatore di Denver – dovete chiedere ai giocatori, perché le mie indicazioni non erano quelle. Abbiamo iniziato a dubitare del nostro game plan, mentre a novembre aveva avuto successo”. La risposta forse la dà direttamente Harden: “Eravamo semplicemente più preparati”, ammette il top scorer NBA. Uno per il quale il resto della lega deve ancora trovare un modo per fermarlo.