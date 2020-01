NBA, applausi e riconoscenza: il (secondo) ritorno di Carmelo Anthony a New York

Spesso si dice che la vera differenza tra giocare in casa e in trasferta la faccia l’abitudine nell’avere punti di riferimento; quelli che ti permettono di trovare con maggiore facilità il fondo della retina. Non c’è da meravigliarsi quindi che il massimo in stagione di Carmelo Anthony con i Blazers sia arrivato al Madison Square Garden – casa sua per sei anni e mezzo in maglia Knicks, il suo posto del cuore in NBA. Il secondo ritorno da avversario a New York infatti è stato ben diverso da quello di Kristaps Porzingis di qualche settimana fa: Anthony è stato celebrato dal pubblico di New York come un eroe. Non solo totale assenza di fischi, ma applausi a scena aperta non appena il suo nome è stato annunciato, oltre alle urla di incitamento quando ha toccato il pallone e segnato ben 26 punti. “L’amore di questa città mi era già chiaro da tempo, ma questa gara ha definitivamente dimostrato il legame che c’è tra di noi. Tifosi, appassionati, un’intera città pronta a gioire assieme a me: devo solo dire grazie a tutti. Un sentimento difficile da spiegare a parole: l’ovazione al mio ritorno vale più del resto. Il mio obiettivo era soltanto quello di scendere in campo e fare la differenza. Volevo giocare a pallacanestro, ma non nascondo il fatto che calcare il parquet al Madison Square Garden regali sensazioni profondamente diverse”. Alla sirena finale sono 26 punti per Carmelo, raccolti tirando 11/17 dal campo, 3/5 dall’arco e aggiungendo 7 rimbalzi (e nessun assist, in onore dei tempi passati in maglia blu-arancio). Un acuto che non è bastato a Portland per evitare la quinta sconfitta in fila, un bel grattacapo per Damian Lillard e compagni ben oltre la prestazione da ex del n°00 dei Blazers.