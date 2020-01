NBA, Brooklyn Nets, che fine ha fatto Kyrie Irving? “Spero di non operarmi alla spalla”

Settimo posto a Est per i Brooklyn Nets, 16 vittorie e 18 sconfitte incassate, risultati in altalena nelle ultime settimane in cui la rotazione si è andata via via riducendo attorno al sempre più solo Spencer Dinwiddie. La domanda che però ronza da tempo nella testa dei tifosi newyorchesi è una soltanto: quando torna sul parquet Kyrie Irving, il grande assente da oltre un mese e mezzo? A questo ha risposto il diretto interessato, giunto ai microfoni dei cronisti per la prima volta dopo l’infortunio di metà novembre: “Ora sto decisamente meglio rispetto alle scorse settimane, ma non sono in grado di giocare. Il prossimo passo da fare è capire se fare delle punture di cortisone per resistere al dolore, oppure optare per l’operazione alla spalla. Queste sono le alternative con cui mi confronterò nei prossimi giorni. Al momento sto lavorando per essere pronto a sopportare un trattamento di antidolorifici, senza dimenticare che potrebbe essere necessario intervenire a livello chirurgico”. Una valutazione che verrà fatta almeno tra un mese, forse lasciando trascorrere anche più tempo. “Le iniezioni di cortisone variano la loro efficacia in termini di tempo da soggetto a soggetto, ma sono ovviamente nocive e deleterie sul medio-lungo termine per il corpo e il muscolo. L’operazione resta quindi un’opzione nella mia testa, anche considerando le condizioni attuali del roster [ogni riferimento all’infortunio di Kevin Durant non è puramente casuale, ndr]. Voglio farmi trovare pronto dopo essermi sottoposto per il tempo necessario alla riabilitazione, al riposo e calcolando poi cosa saremo in grado di fare una volta tornato in campo”. Insomma, se la squadra dovesse perdere il treno playoff nelle prossime settimane, non ci sarebbe poi una grande urgenza nel ritornare in campo in questa stagione.