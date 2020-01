1/27 ©Getty

MILWAUKEE BUCKS-SAN ANTONIO SPURS 127-118 | Prosegue la marcia trionfale dei Bucks, che battono anche San Antonio, si prendono il quinto successo in fila e si confermano la miglior squadra NBA con un record di 32-5. Un attacco come sempre in questa regular season ben oltre i 100 punti segnati per Milwaukee - la 61esima partita in fila in tripla cifra, eguagliata la striscia record NBA degli ultimi 20 anni fissata dai Rockets nel 2016-17. Dopo il passo falso di Natale tutto è andato per il verso giusto per la squadra del Wisconsin

