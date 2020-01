NBA, Luka Doncic nuovo simbolo della Slovenia. Anche per il turismo

L'ente per la promozione del turismo in Slovenia sceglie la superstar dei Dallas Mavericks come nuovo simbolo nazionale, per attirare in patria sempre più turisti

“Lo sapete da dove proviene Luka Doncic?”. La domanda lascia spazio subito dopo a un invito: “Esplorate la patria del giovane virtuoso del basket”. È l’ultima trovata dell’ente per la promozione del turismo sloveno, che ha fatto della superstar dei Dallas Mavericks – definito “il ragazzo prodigio che ha fatto impazzire il mondo” – il proprio nuovo testimonial. Un testimonial perfetto per “vendere” al mondo le bellezze di un Paese piccolo ma in crescita nell’interesse di tanti Europei, che proprio a partire da Lubjana – città natale proprio di Doncic – attira sempre più turisti. “Nonostante Luka Doncic si trovi all'estero sin dalla tenera età – viene scritto sul sito ufficiale del turismo sloveno, sotto lo slogan “I feel Slovenia” – non si scorda del Paese dove è iniziata la sua eccezionale favola sportiva. Fatevi prendere dalla curiosità e visitate Lubiana, la città natale di Doncic, scoprite cosa le passioni di Luka oltre al basket, e approfittatene per visitare ed esplorare la Slovenia”. Un Paese che, viene giustamente ricordato, ha dato i natali anche a un altro protagonista NBA: “Oltre a Luka, negli ultimi anni nella NBA c’è un altro giocatore di basket sloveno che entusiasma il pubblico, Goran Dragic”, di cui si ricorda l’appartenenza ai Miami Heat ma soprattutto la partecipazione – primo sloveno di sempre – all’All-Star Game NBA nella stagione 2017-18. C’è da scommettere – lo dicono le oltre 4 milioni di preferenze ricevute finora nelle votazioni tra i tifosi – che sarà proprio Doncic a diventare il secondo All-Star sloveno, questo febbraio a Chicago. Un motivo di orgoglio in più per un Paese che vuole farsi scoprire al mondo: in campo e fuori.