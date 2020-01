NBA, Zion Williamson, tutto pronto per l'esordio su Sky Sport: "È arrivato il mio momento"

Tutti gli appassionati non vedono l’ora, ma il più eccitato e irrequieto di tutti è proprio lui: Zion Williamson, pronto dopo tre mesi a fare finalmente il suo debutto in NBA. L’appuntamento da non perdere è su Sky Sport NBA: New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs, ore 03.30 in diretta sul canale 206, con replica nella giornata di domani con il commento di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. “Questa notte sono certo che non dormirò, ma poco importa”, racconta la prima scelta assoluta all’ultimo Draft ai tantissimi cronisti accorsi per seguire la sua preparazione alla prima partita in carriera in NBA: “È finalmente arrivato il mio momento”. Il lungo periodo d’attesa è ormai alle spalle: “Ci sono stati decine di momenti in cui avrei voluto prendere a pugni il muro o lanciare all’aria qualche sedia, è frustrante stare a guardare e non poter compiere nessun movimento, non poter far vedere al mondo cosa sono in grado di fare. È una battaglia in più che ho dovuto affrontare, ma grazie a questo adesso sono ancora più pronto a farmi valere anche in NBA”. Era dai tempi di LeBron James che non si viveva un’attesa così spasmodica per l’esordio di un rookie, una pressione che Williamson spera di riuscire a gestire al meglio, senza strafare o forzare la mano con un ginocchio ancora tutto da testare sul parquet: “Difficilmente prenderò sonno: sono euforico per questa prima partita in NBA, spero davvero che tutto vada per il verso giusto”. A noi invece non resta far altro che metterci comodi e goderci su Sky Sport la prima prestazione (si spera) di una lunga serie da parte di una nuova potenziale stella del basket NBA.