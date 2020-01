"Kobe, non so come esprimere cosa hai significato per me, la mia famiglia e i Los Angeles Lakers. Mio padre ti amava come un figlio, eravamo una famiglia": con queste le parole Jeanie Buss, proprietaria e presidente dei Los Angeles Lakers, apre su Instagram il proprio messaggio rivolto a Kobe Bryant. Prima un ricordo speciale: "Quando mi hai invitato a pranzo poco dopo la morte di mio padre, stavo cercando di trovare le motivazioni per rialzarmi. Hai portato Gianna, per farle trascorrere un po' di tempo con me. Hai spiegato che volessi mostrarle che le donne possono essere leader nella NBA, proprio come gli uomini. Inizialmente, sembrava il gesto di un padre devoto che vuole dare l'esempio a sua figlia. Ma in realtà – e sono sicura che tu sapessi ESATTAMENTE ciò che stessi facendo – volevi darmi l'ispirazione e la forza che stavo cercando".