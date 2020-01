All-Star Game, la NBA cambia la formula e la dedica a Kobe Bryant

La NBA ha annunciato il nuovo formato per la partita delle stelle che si terrà a Chicago il prossimo 16 febbraio (in diretta dalle 2.00 su Sky Sport Uno), una gara carica di significato dopo la morte di Kobe Bryant. La decisione anche per questo motivo è stata quella di rivedere le regole previste per la sfida tra i migliori 24 giocatori della lega - dopo che per anni si era parlato del fatto che la partita non fosse più “competitiva” come in passato. Il nuovo formato prevede che ogni quarto sarà una competizione divisa dalle altre: le prime tre frazioni inizieranno sempre con il punteggio di 0-0 e dureranno 12 minuti. La squadra vincente avrà l’opportunità di destinare in beneficenza 100.000 dollari per ogni quarto vinto. Nell’ultimo periodo invece via il cronometro, ma una sfida in cui il punteggio sarà determinato dall’aggiunta di 24 punti - il numero che Kobe Bryant ha indossato per le ultime 10 stagioni della sua carriera, dopo aver portato sulla schiena il numero 8 nella prima parte. Esempio: se il punteggio cumulativo dei primi tre quarti è 100-95, il totale da raggiungere sarà 124: il team che ha fatto meglio nella prima parte dovrà così realizzare “soltanto” 24 punti - nella speranza che la competizione porti anche a far salire il livello difensivo - mentre l’altra dovrà metterne a referto 29 per portare a casa il successo. Oltre a questo la lega prevede anche di fare un tributo dedicato a Bryant, che per ben 18 volte nell'arco della sua carriera ha preso parte alla gara delle stelle: una celebrazione di cui la NBA renderà noti i dettagli nei prossimi giorni.