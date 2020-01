Uscirà in Italia a ottobre, per Electa Junior, il primo libro di una serie ideata dalla stella del basket mondiale tragicamente scomparsa. Appassionato di scrittura, Kobe aveva ispirato "The Wizenard Series": ecco quindi "Coach Wizenard. Magico Basket Camp", capitolo inaugurale della saga che coniuga la passione per il basket e il fantasy

Non solo il basket nel cuore di una leggenda dello sport mondiale come Kobe Bryant, tragicamente scomparso nell’incidente dell’elicottero nella zona di Los Angeles insieme alla figlia Gianna e altre 7 persone. Dopo il ritiro nel 2016, infatti, la nuova ossessione di Black Mamba era diventata la scrittura: se ne era innamorato durante le pause forzate dei suoi infortuni, lui che aveva deciso di iscriversi a corsi di scrittura creativa per costruire un mondo legato allo sport, alla fantasia e alla magia. "È come se le Olimpiadi e Harry Potter avessero avuto un bambino", spiegava verso la pubblicazione del suo quarto libro come editore: "The Wizenard Series, prima stagione" di Wesley King. Volume che, all’uscita, era stato tra i più letti del New York Times. E che a ottobre uscirà in Italia.

"Coach Wizenard. Magico Basket Camp", il sogno di Kobe

Fortemente ispirato da Harry Potter, Bryant creò il primo capitolo della saga di libri per ragazzi e che sarà disponibile nel nostro Paese per la collana Electa Junior. Il suo progetto, infatti, era quello di regalare una serie incentrata su un allenatore dai poteri magici, figura che guida una squadra di basket giovanile alla vittoria nel campionato americano. Si tratta del primo volume della "Wizenard Series", ideata proprio da Kobe e che oltre alla magia mescola autorevolezza e motivazione: attraverso i metodi inconsueti di Coach Wizenard, infatti, i ragazzi avranno il proprio riscatto personale e il trionfo finale. Già al numero 1 dei bestseller del New York Times, il progetto era fortemente voluto da Bryant e dedicato ai giovani atleti, agli allenatori, agli educatori e a tutti coloro che restano convinti dello straordinario potere di crescita e maturazione dello sport.