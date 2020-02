NBA Sundays, Houston-New Orleans: Zion sfida i Rockets su Sky Sport

Per i New Orleans Pelicans è come se fosse iniziata una nuova stagione. Dopo l’esordio di Zion Williamson contro i San Antonio Spurs, i Pelicans hanno trovato nuove energie dalla propria prima scelta assoluta, inanellando una striscia di tre vittorie consecutive contro Boston, Cleveland e Memphis. Ed è questa striscia che i Pelicans portano a Houston per uno scontro molto interessante con gli Houston Rockets di James Harden e Russell Westbrook, una partita da seguire in diretta dalle 20.00 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. I Rockets hanno attraversato a loro volta un periodo complicato con cinque sconfitte nell’arco di sei partite, ma hanno trovato una vittoria importante contro Dallas con una strutturazione particolarissima, diventando la prima squadra dal lontano 1963 a non schierare neanche un giocatore sopra i due metri. L’assenza di Clint Capela e le poche certezze che offrono i lunghi di riserva hanno portato coach Mike D’Antoni a fare di necessità virtù, schierando solo guardie e ali sotto i 200 centimetri di altezza: chissà se una “Banda Bassotti” del genere possa resistere anche alla strapotenza di Zion Williamson e a un pacchetto di lunghi che comunque conta su Derrick Favors, Jaxson Hayes, Jahlil Okafor e il nostro Nicolò Melli, sempre più convincente in uscita dalla panchina con due prestazioni consecutive in doppia cifra contro Cleveland e Memphis. Anche lui sarà una delle storie da seguire in diretta su Sky Sport domenica alle ore 20.00.