NBA Sundays, Oklahoma City-Boston: Gallinari sfida i Celtics su Sky Sport

Per ore tutto il mondo NBA era convinto che Danilo Gallinari non avrebbe preso parte alla partita contro Oklahoma City. Le voci di mercato infatti parlavano chiaro: Miami, fortemente interessata a lui, ha cercato a oltranza l’accordo con i Thunder per riuscire a concludere la trade e metterlo sotto contratto. Una trattativa sfumata soltanto a poche ore dalla chiusura della sessione di mercato, “costringendo” così il n°8 azzurro a concludere la sua stagione in Oklahoma e poi andare a caccia del rinnovo contrattuale la prossima estate. Una situazione che Gallinari avrebbe voluto evitare, ma che al tempo stesso gli permetterà di giocare i playoff con OKC da protagonista - così come la sfida che attende i Thunder in prima serata su Sky Sport NBA con Boston. Una partita affascinante tra due delle squadre più in forma della lega, con i Celtics reduci da sei successi in fila e trascinati da un Jayson Tatum mai così prolifico in carriera a livello realizzativo (otto gare consecutive oltre quota 20 punti segnati). Boston giocherà sei delle prossime sette gare lontano dal TD Garden – un giro di trasferte a cavallo della pausa dell’All-Star Game che servirà per misurare le ambizioni di un gruppo che punta a essere la seconda forza a Est alle spalle dei Milwaukee Bucks. Una gara piena di stelle sul parquet, con Kemba Walker, Jayson Tatum, Chris Paul e tanti altri campioni uno contro l’altro in una sfida in diretta dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Un appuntamento da non perdere e da seguire con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.