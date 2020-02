Mercato NBA, Memphis taglia Dion Waiters: guadagnati 46 milioni per 77 gare

I Memphis Grizzlies hanno deciso di tagliare Dion Waiters garantendogli tutti i soldi rimanenti sul contratto anche per la prossima stagione. Waiters ha così guadagnato 46 milioni di dollari per sole 77 partite disputate nelle ultime tre stagioni, tra cui 42 minuti in quella in corso. Ora potrà cercare un contratto con una nuova squadra da free agent

La stagione di Dion Waiters ha raggiunto il suo inevitabile epilogo. Dopo essere stato inserito nello scambio che ha portato Andre Iguodala a Miami, i Memphis Grizzlies hanno deciso di togliersi il problema tagliando il suo contratto in scadenza nel 2021, garantendogli i 12.6 milioni di dollari previsti per la prossima stagione. Waiters finirà così per guadagnare circa 46 milioni di dollari pur avendo disputato solo 77 partite negli ultimi tre anni, sia per motivi di infortuni che disciplinari dopo essere stato sospeso per tre volte da Miami in questa annata, nella quale ha perso 1.4 milioni. Nella stagione in corso Waiters è sceso in campo per soli 42 minuti, motivo per il quale diventa difficile pensare che qualcuno possa puntare su di lui — specialmente in ottica playoff. Nel caso, comunque, Waiters potrà firmare un contratto da free agent con chiunque voglia mettersi in squadra una guardia con punti nelle mani, al netto dei suoi chiari problemi comportamentali che hanno fatto deragliare la sua carriera nelle ultime stagioni.