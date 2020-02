NBA, messaggi criptici tra Joel Embiid e Jimmy Butler. Invito a raggiungerlo a Miami?

Philadelphia sta giocando una buona stagione, ma dopo un ottimo avvio ha attraversato momenti di appannamento, come quello tra fine gennaio e inizio febbraio in cui ha subito quattro sconfitte consecutive. Da lì a Phila e dintorni sono riemersi dubbi sulle reali possibilità di titolo della squadra e sulle doti di leadership di Joel Embiid. Nella partita poi vinta con Chicago domenica in casa ci sono stati alcuni fischi da parte del pubblico e dopo una tripla nel finale il centro si è portato l’indice alle labbra come a zittire i propri tifosi. Successivamente, postando proprio quell’immagine, Embiid ha scritto su Instagram “Puoi morire da eroe, o vivere abbastanza a lungo da diventare il cattivo", citazione che appare nel film Il cavaliere oscuro e che sembrava alludere proprio all’irriconoscenza dei tifosi dei Sixers. Ad alimentare la vicenda ci ha subito pensato il suo amico ed ex compagno di squadra Jimmy Butler, che ha commentato: “Conosco un posto dove i cattivi sono i benvenuti”, con Embiid che ha riposto “Hai maledettamente ragione fratello”. Messaggi criptici, ma neanche troppo, che hanno fatto pensare molti commentatori a un invito di Butler all’ex compagno di squadra a lasciare Phila per raggiungerlo a Miami (con risposta positiva). Anche a seguito di tanti commenti Embiid ha però twittato un messaggio d’amore per Philadelphia “Sono fatto apposta per questo [posto]… Se ce la posso fare, ce la potete fare anche voi. Phila Tough! All love”, chiudendo in qualche modo la questione, almeno per ora. Vedremo in estate cosa succederà: molto dipenderà da cosa faranno i Sixers nei prossimi playoff