I due azzurri Marco Belinelli e Danilo Gallinari hanno approfittato della pausa per l'All-Star Weekend per volare ai Caraibi insieme alle fidanzate per qualche giorno di vacanza. I quattro hanno poi posato insieme per una foto che hanno condiviso sui social

Se Nicolò Melli ha dovuto rimandare di qualche giorno il viaggio alle Bahamas che aspettava da tempo per poter partecipare al Rising Stars dell'All-Star Weekend, Marco Belinelli e Danilo Gallinari hanno potuto godersi tutta la pausa per la partita delle stelle. I due azzurri hanno deciso di trascorrerla ai Caraibi nello stesso luogo, le isole Turks e Caicos insieme alle rispettive fidanzate Martina ed Eleonora. I quattro hanno posato per una foto dopo una cena insieme in uno dei ristoranti dell'isola, come testimoniato da entrambi i giocatori sui social: qualche giorno di relax prima di rituffarsi nella seconda parte di stagione NBA.

Il commento di Chris Paul: "Mi sento italiano anche io"

Sotto il post di Belinelli, in particolare, si è inserito Chris Paul con un commento divertito: "Bravi ragazzi! Dopo tutto questo tempo insieme a voi, mi sento almeno in parte italiano anche io! Lol". In effetti CP3 ha giocato con entrambi a New Orleans (dove con Belinelli si chiamavano reciprocamente "ciccione") e ora a Oklahoma City con Gallinari (che ha definito come "uno dei miei compagni preferiti di sempre" già a inizio stagione).