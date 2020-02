All-Star Game, la NBA conferma: “Il format della partita delle stelle resta lo stesso”

Le modifiche in discussione: G-League, spareggio playoff e torneo di metà stagione

Una delle tante idee sul tavolo è quella di rendere il quarto periodo della G-League “libero” dal cronometro per aumentare la spettacolarità, ma al tempo stesso questa decisione tradirebbe uno degli obiettivi principali che la lega di sviluppo si è data: formare i giocatori in vista di un loro utilizzo in NBA, il cui formato invece non è in discussione. Di un quarto finale senza cronometro si è parlato anche nel caso in cui parta il torneo di “metà stagione” - la competizione che la lega vorrebbe proporre per la stagione 2021-22, un modo per celebrare i 75 anni dalla nascita della NBA e lanciare un nuovo format chiaramente ispirato alle coppe nazionali giocate in Europa. L’ultima opzione sul tavolo è anche quella di inserire un quarto periodo ad alto tasso di spettacolarità negli spareggi playoff: un mini-torneo a quattro squadra, dalla settima alla decima classificata a Est e Ovest. In palio l’accesso ai playoff, da conquistare anche vincendo un quarto in cui l’obiettivo è segnare più punti possibile e non aspettare che trascorrano 12 minuti. Soltanto suggestioni per il momento, ma il messaggio chiaro è che la NBA ha colto la forza rivoluzionaria e spettacolare raccolta dall’All-Star Game appena concluso e non vuole perdere l’occasione di continuare lungo quel percorso di cambiamento.