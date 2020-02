Sin da quando i Memphis Grizzlies hanno deciso di taglialo e assicurargli tutti i soldi rimanenti sul suo contratto, Dion Waiters è diventato uno dei nomi più chiacchierati sul mercato. E sin dal primo momento è stato accostato ai Los Angeles Lakers, con cui ha diverse connessioni. Ora c’è anche la conferma: secondo quanto riportato dal giornalista Chris Haynes, i Lakers hanno fissato per lunedì 2 marzo l’incontro con Waiters, cercando di capire se aggiungerlo a un roster che – per fargli spazio – avrebbe bisogno di un ulteriore taglio. Dopo la rinuncia a Demarcus Cousins (con cui i discorsi potrebbero riaprirsi in estate) per far spazio a Markieff Morris, i gialloviola potrebbero tagliare Quinn Cook o Troy Daniels per fare spazio a Waiters, il cui ex agente è nientemeno che Rob Pelinka, attuale General Manager dei Lakers. Non solo: Waiters fa parte della scuderia di Rich Paul, potentissimo agente che cura gli interessi sia di LeBron James che di Anthony Davis e con una grossa voce in capitolo all’interno delle logiche della franchigia di Los Angeles. Chissà se questi alleati forti che lo conoscono molto bene possano aiutarlo a conquistare un posto nel roster della miglior squadra nella Western Conference, anche perché la prima convivenza di Waiters con LeBron James ai tempi dei Cleveland Cavaliers nel 2014-15 non andò benissimo, portando alla sua cessione a metà anno. Dopo tutti i problemi avuti a Miami, però, questo per Waiters potrebbe essere l’ultimo treno per non fare deragliare la sua carriera NBA: basterà per riportarlo ai livelli visti un paio di anni fa a Miami?