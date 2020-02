NBA, Enes Kanter va ko: a stenderlo ci pensa la superstar WWE Lacey Evans. VIDEO

Lei è uno dei nomi più noti (al femminile) nel mondo della WWE. Lui è il centro di riserva dei Boston Celtics, ma anche un giocatore che si è fatto conoscere lontano dal parquet per il suo impegno politico. Sono Lacey Evans ed Enes Kanter, e a Boston hanno recentemente fatto notizia assieme quando il centro turco di coach Brad Stevens ha accolto proprio la biondissima wrestler — conosciuta per le sue apparizioni nelle puntate di Smackdown — al nuovo centro di allenamento dei Celtics. Neppure una settimana fa Kanter aveva firmato per un settimanale prestigioso come il TIME un interessante articolo che chiedeva per le giocatrici della WNBA una sorta di eguaglianza — se non in salari, sicuramente nei diritti — rispetto ai loro colleghi maschi della NBA. La sua attenzione al mondo femminile evidentemente non si ferma però al parquet, ma raggiunge anche i ring della WWE, e così eccolo dare riflettori e palcoscenico a Lacey Evans, con cui ha scherzato a lungo durante la visita al centro di allenamento di Boston. L’esplosiva bionda ex militare USA nei marines — che ha trovato successo e fama nella WWE — ha messo al tappeto il lungo dei Celtics, prima di ricevere poi da lui alcuni consigli sulla tecnica di tiro.