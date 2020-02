NBA, Zion Williamson, i record da rookie e Michael Jordan: “Non ci credo”

In molti dubitavano del fatto che il suo impatto da rookie potesse essere rilevante dopo tre mesi di regular season già disputati, ma in quattro settimane o poco più Zion Williamson è riuscito a cambiare i suoi Pelicans, a lanciarli verso i playoff e a prendersi record e paragoni di primissimo livello. L’ultimo gliel’ha sussurrato all’orecchio Jahlil Okafor, mentre i cronisti prendevano d’assalto lo spogliatoio di New Orleans: a seguito della gara di domenica scorsa contro Golden State, Zion è diventato l’unico rookie assieme a Michael Jordan a giocare quattro partite in fila chiuse con almeno 25 punti a referto e il 57% dal campo. “Cosa, Jordan?”, è la reazione spontanea del n°1 dei Pelicans, incredulo per il fatto di essere associato a un nome del genere. Fatto un check assieme ai giornalisti che lo circondavano però, la notizia è risultata vera: “Wow, Jahlil non mi ha preso in giro. Diceva sul serio. Mi manda in estasi questa cosa, non posso mentire. Uno dei miei giocatori preferiti, ho spesso raccontato che mia madre mi diceva di guardare i suoi video e studiarli a fondo. Imparare da MJ vuol dire provare a essere come lui e ritrovarmi da subito nella sua stessa “categoria” significa tantissimo per me”. In realtà per ventelli consecutivi da giocatore con meno di 20 anni - Jordan alla sua età era ancora al college - nessuno ha fatto meglio di Williamson: con i 24 punti a referto nel successo contro Cleveland infatti, Zion ne ha messe in fila dieci e superato un Carmelo Anthony d’annata che nel 2003-04 si fermò a quota nove. “Sono dati assurdi, paragoni che rendono felici più i giornalisti di me. Onestamente non scendo in campo pensando a questo, non sapevo neanche di concorrere a un record di questo tipo. È venuto fuori perché voglio vincere, quello è il mio unico obiettivo quando sono sul parquet”.