Coronavirus negli USA, NBA: "Monitoriamo la situazione". McCollum: "Non firmo autografi"

Il primo caso di vittima legata al Coronavirus a Washington ha portato anche le leghe professionistiche statunitensi a fare i conti con il COVID-19. Secondo quanto riportato dai mezzi di comunicazione americani, tutte le tre leghe attualmente in corso — NBA, NHL di hockey e MLB di baseball, mentre la NFL è in pausa — sono in comunicazione costante con il centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, anche se attualmente non è in programma di cancellare o rinviare partite come sta succedendo in Europa e in particolare nel calcio italiano di Serie A. “La salute e la sicurezza dei nostri impiegati, squadre, giocatori e tifosi è di primaria importanza” ha detto la NBA in un comunicato. “Ci siamo coordinando con le franchigie e siamo consultando con il centro di controllo, nonché con specialisti sulle malattie infettive, e continueremo a monitorare attentamente la situazione”.

McCollum: “Per il momento non firmo autografi”

Il primo giocatore NBA a parlare pubblicamente della situazione legata alla diffusione del Coronavirus è stato C.J. McCollum, guardia dei Portland Trail Blazers. “Il Coronavirus è ufficialmente arrivato in Oregon, più specificamente a Lake Oswego” ha scritto su Twitter. “Fate in modo di lavarvi le mano col sapone per almeno 20 secondo e copritevi la bocca quando tossite. Prendo ufficialmente una pausa dalla firma degli autografi fino a nuova comunicazione”. Il giocatore ha poi condiviso diversi articoli per aumentare la sensibilità sul tema e la prevenzione con i suoi followers.