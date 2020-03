Coronavirus in Italia: le news sul contagio e le ricadute sullo sport

Spadafora: "Stadi vuoti avrebbero fatto il giro del mondo"

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, al Corriere della sera: "Il governo ha dato due possibilità: rinviare o giocare a porte chiuse. La Lega ha deciso di rinviare, anche per evitare lo spettacolo degli stadi vuoti. Una decisione autonoma. Certo stabilisce un precedente, e capisco chi dice che debba valere, fortunatamente per tre regioni e non più sei, anche per il prossimo turno. Ci sono immagini che fanno il giro del mondo: 5 partite senza spettatori lo avrebbero fatto. Non è un caso che altri Paesi abbiano optato per la sospensione", aggiunge e sottolinea: "Capisco le rimostranze dei tifosi, ma non può essere questa l'ottica da cui giudicare decisioni difficili. Ora spetta alla Lega fare di tutto, anche smontare e rimontare le giornate se occorre, per equilibrare il calendario nelle prossime settimane. Pretendo che non resti nemmeno l'ombra del sospetto sulla regolarità del campionato".