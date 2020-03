Steph Curry ha aggiunto un altro “primato” alla sua sconfinata lista di record: è diventato il giocatore più titolato della storia NBA ad aver preso parte a un allenamento completo di G-League. Il n°30 degli Warriors, costretto a rimandare per l’ennesima volta il suo ritorno in campo dopo l’infortunio alla mano dello scorso ottobre, è rimasto sul parquet per tutta la sessione assieme ai giocatori dei Santa Cruz Warriors, senza manifestare alcun problema alla mano e finalmente giunto al termine di una lunghissimo percorso di riabilitazione. Una condizione che ha portato molti a ipotizzare un suo ritorno in campo al Chase Center contro Toronto tra un paio di giorni. “Abbiamo avuto l’opportunità di osservare in palestra così da vicino uno come Curry - il miglior tiratore della storia della pallacanestro. È un’esperienza enorme per chiunque, siamo onorati di aver dato nel nostro piccolo una mano al suo recupero”. Tutti infatti pensavano che il percorso di riabilitazione sarebbe giunto a termine il 1 marzo, salvo poi dover rivedere la tabella di marcia perché il due volte MVP a detta dello staff medico necessitava di maggior tempo e allenamento in palestra. Con gli Warriors pieni di infortunati e impegnati in giro per gli States tra una gara e l’altra, la soluzione migliore è dunque sembrata quella di far scendere in campo Curry con il gruppo di G-League. Un esperimento riuscito, con il n°30 di Golden State che non si è fermato a parlare con i giornalisti, mentre Jeremy Pargo - sceso in campo con lui - non ha dubbi: “Ha giocato come sa fare solo lui, realizzando tiri che solo lui sa immaginare. Ha raggiunto una sicurezza nel suo gioco che al ritorno in campo non avrà problemi a riproporsi come quello di prima”.