NBA, ottimo Belinelli: 16 punti con 4 triple e Dallas ko. VIDEO

Seconda migliore prestazione stagionale per l'azzurro, che nella vittoria degli Spurs 119-109 contro Dallas ha messo a segno 16 punti in 21 minuti sul parquet in uscita dalla panchina (meglio aveva fatto solo lo scorso dicembre con 17 punti contro i Clippers). Per Belinelli 6/8 dal campo con un ottimo 4/6 dall'arco, 4 rimbalzi e 1 assist. Una prestazione che spera possa portare coach Popovich a concedergli più spazio da qui in avanti, in una stagione che fino ad ora lo ha visto spesso poco utilizzato (14.8 minuti di media in campo per lui)