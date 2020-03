Coronavirus, Kareem Abdul-Jabbar: “Un plauso alla NBA, esempio per il governo USA”

In un lungo editoriale scritto sul Guardian, il miglior realizzatore della storia NBA sottolinea come la scelta di sospendere la regular season sia non solo giusta, ma anche un segnale che l'amministrazione USA dovrebbe cogliere: "Hanno messo i soldi da parte per pensare alla salute pubblica, Trump non può di certo dire lo stesso"

Un centro immarcabile, vincente, innovativo nel suo stile di gioco sul parquet e ormai da decenni un uomo di profonda cultura, un intellettuale dalle opinioni mai banali. Kareem Abdul-Jabbar, il miglior realizzatore della storia NBA - nessuno come lui per punti segnati nella lega - è da tempo diventato editorialista dei principali quotidiani del mondo in lingua inglese e ha deciso di pubblicare sul Guardian un approfondimento dal titolo: “Perché sospendere la regular season NBA è un glorioso atto di patriottismo”. Un articolo intenso, in cui spiegare agli americani (e non solo) le ragioni per cui la scelta delle leghe sportive private degli Stati Uniti sia innovativa e ben più lungimirante delle politiche portate avanti dal governo federale in queste ultime settimane. Il coronavirus è un problema serio e la NBA sembra averlo capito (a sue spese) prima degli altri. “Quello che fa la differenza nell’azione intrapresa dalla NBA e nelle altre leghe professionistiche - si legge nell’articolo - è che la loro è stata una scelta volontaria, senza alcun tipo di coercizione da parte del governo federale. Avrebbero potuto proseguire - come stanno facendo le autorità - facendo finta di non vedere e spillando ogni dollaro possibile al proprio pubblico prima di chiudere in maniera obbligatoria le porte delle arene. Invece la NBA ha scelto di mettere la salute della popolazione prima dei propri interessi economici, una cosa che l’amministrazione Trump non può dire di aver fatto fino a questo momento. Sono diventati un modello da seguire dando l’esempio, a differenza del presidente degli Stati Uniti che soltanto qualche giorno fa, contravvenendo a ogni indicazione, continuava a stringere mani alla folla e a negare l'evidenza”.