NBA, Dwyane Wade su Twitter: "Kobe Bryant e non solo: ecco i miei avversari più duri"

Con lo stop al basket giocato, superstar (ed ex superstar NBA) vedono le loro giornate sicuramente più vuote, e per riempire in qualche modo le ore da trascorrere necessariamente in casa in tanti hanno pensato di connettersi tramite i social con i propri tifosi. Lo ha fatto Dwyane Wade, che ha scelto Twitter per rispondere a una lunga serie di domande (“Question time — ha esortato i propri fan — non c’è momento migliore di questo”) che hanno toccato temi e argomenti diversi. Tra le prime, un’opinione sui suoi favoriti al premio di rookie dell’anno: “La risposta ovvia è Ja [Morant] e Zion [Williamson], ma a me piace molto anche Coby White”, la risposta dell’ex n°3 degli Heat che include anche il rookie di Chicago tra i migliori esordienti stagionali. E a proposito di Chicago: “Se non fossi stato un giocatore NBA, per quale squadra avresti tifato?”. Considerando l’origine di Wade, risposta fin troppo semplice: “Questa è facile: i Bulls. Quando si tratta di sport, sono un ragazzo di casa: tifo per tutte le squadre di Chicago, in ogni sport”. Crescendo nel South Side cittadino Wade ha anche imparato in fretta abilità poi utili durante la sua carriera: “Quando cresci senza avere nulla impari in fretta che nessuno ti regalerà mai niente”, risponde a chi gli chiede come abbia fatto a sviluppare un’incredibile capacità di concentrazione, sul campo. “Sai di dover fare sempre meglio, di dover essere più forte mentalmente della maggior parte della tua competizione”.