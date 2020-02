NBA, "Life Unexpected": ecco com'è il film che racconta vita e carriera di Dwyane Wade

MIAMI — Il cerchio, ovvero la carriera cestistica di Dwyane Wade, si è definitivamente chiuso ieri, domenica 23 febbraio 2020 alle 3.30 pm, dopo due giorni intensi di legacy celebration, in quella che è stata e sarà per sempre casa sua: l’American Airlines Arena.

La chiusura è coincisa con la proiezione in anteprima del documentario dal titolo “Life Unexpected”, che vuole gettare uno sguardo sull’intera vita di D-Wade — dall’infanzia problematica nel ghetto del South Side di Chicago con già in mente Michael Jordan e le sue gesta da emulare, fino al dicembre scorso nella villa di L.A. dove ha affrontato la volontà del suo secondogenito dodicenne Zion di voler cambiare sesso (e anche nome, ora Zaya). L’ex superstar degli Heat ha voluto fare questo ultimo regalo ai suoi fan, alla sua gente, alla popolazione di quella che ormai è diventata a tutti gli effetti la Wade County.

Lo ha fatto grazie alla sapiente mano del regista afroamericano Bob Metelus (che ha avuto il privilegio di poter vivere dietro le quinte un’intera stagione con “Flash” — l’ultima, quella del 2018-2019), presente all’introduzione al documentario assieme a Dwyane Wade stesso in quella che il presentatore del pomeriggio — l’eclettico e istrionico Jason “Jax” Jackson, bordocampista della locale emittente dei Miami Heat — ha definito i tre giorni più estenuati della carriera del numero 3 degli Heat.

Wade ha scelto di raccontarsi apertamente e intimamente con immagini esclusive per far meglio comprendere la sua legacy, che consta di un continuo cambiamento in positivo, di devozione, di gratitudine, di ispirazione. E i fan, accorsi numerosi alla Triple A nonostante il documentario sarebbe poi stato trasmesso su ESPN solo qualche ora dopo in tutto il Paese, hanno gradito come non mai, potendo apprezzare gli aspetti più intimi e sconosciuti della vita di un campione assoluto che va oltre la pallacanestro. Vita che ha dovuto superare innumerevoli ostacoli, tutti documentati, quasi a voler presentare Wade come un role model imperfetto, un eroe che il sud della Florida ha reso tale ma che per farcela ha dovuto vincere mille sfide fuori dal campo, sfide che attingono alla sfera della vita reale, quella di tutti quanti, non importa da dove si provenga o di quanti soldi e fama si abbiano accumulati.

Un documentario probabilmente un po’ troppo lungo (un’ora e mezza) ma incredibilmente intenso e vibrante, impossibile forse da rendere più breve quando si narrano 30 anni di vita — e che vita, pare ne abbia vissute almeno una decina! — di un trentottenne prossimo all’empireo cestistico, un campione dentro ma soprattutto fuori dal campo, figlio magnifico e genitore straordinario, imprenditore di successo e ora anche cantante (dopo la recentissima “Season Ticket Holder”, incisa con l’amico e vicino di casa Rick Ross).

“Life Unexpected” parte dalla fine, ovvero dal risveglio il giorno dopo la sua ultima partita, quella della tripla doppia, giocata il 10 aprile 2019 a Brooklyn contro i Nets, per poi fare un flashback di due giorni raccontando l’attesa della sua ultima partita casalinga contro i Sixers, quella dei tributi, delle lacrime e dei 30 punti segnati. E da lì inizia un viaggio a ritroso, da un’infanzia a dir poco complessa, salvato dalla droga e dalle gang dalla sorella maggiore (dato che la madre entrava e usciva di prigione per problemi analoghi), il trasferimento a casa del padre e della sua nuova moglie con i precedenti figli, fino agli insegnamenti di coach Fitzgerald alla Richard High School, alle difficoltà scolastiche del primo anno a Marquette University, alla precoce paternità (a soli 20 anni) del suo primogenito Zaire e all’esplosione a Marquette grazie all’appoggio e agli incoraggiamenti di coach Tom Crean, con la madre a tifare in tribuna dopo due anni trascorsi in galera. Con la tripla doppia nella finale del regional contro Kentucky e la conseguente Final Four NCAA nasce la consapevolezza di poter diventare un giocatore di assoluto valore NBA — e da qui iniziano gli applausi scroscianti, i brividi e le vere emozioni del pubblico pagante (solo 3 dollari l’ingresso). “With the 5th pick in the 2003 NBA Draft the Miami Heat selects Dwyane Wade”, in quello che viene da alcuni considerato il Draft più forte di sempre. Poi l’arrivo di Shaq, il quarto quarto di gara-3 delle finali NBA 2006 e la conquista del primo anello, che lo proietta tra i primi cinque giocatori della lega.