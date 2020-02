NBA, Miami ritira la maglia di Dwyane Wade, lui cita Kobe: "Spero di avervi ispirato"

Wade: "Provo gratitudine, ma da lunedì sarò una persona diversa"

Wade è entrato in campo tra il primo e il secondo quarto della partita direttamente dal tunnel degli spogliatoi dove solitamente usciva per scendere in campo, provocando l’ovazione dell’intera arena addobbata a festa con maglie, gadget e oggetti di tutti i tipi rigorosamente griffati Wade. Sui seggiolini della parte bassa degli spalti erano state disposte delle maglie di colore diverso in modo da formare la scritta “MH3” (Miami Heat 3) in giallo su sfondo rosso, un ricordo che i fortunati si potranno portare a casa per il resto della loro vita. “Il mio discorso è venuto naturalmente nel corso del tempo: ho pensato molto a quello che avrei voluto dire. Ovviamente avrei potuto continuare per un’ora, ma c’erano certe persone a cui volevo far sapere quanto sono state importanti per arrivare fino a questo momento” ha detto in conferenza stampa. “Spero di aver reso tutti orgogliosi della persona che sono diventato. Ma ci tengo anche a dire che se sono il volto di questo mondo, allora mi considero il volto dell’imperfezione — del ricadere e del rialzarsi sempre. Voglio che questo sia il mio messaggio ai ragazzini”. In una serata in cui si sono susseguiti i video-messaggi dei suoi più grandi amici, da Carmelo Anthony a Chris Paul fino a LeBron James, Wade ha ammesso che questo weekend — che si concluderà domani con la “prima” del suo documentario “D. Wade: Life Unexpected” — rappresenta un punto conclusivo per la sua carriera nel basket. “Ora devo mettermi alle spalle tutto questo e concentrarmi sulla prossima parte della mia vita. Da lunedì mattina cercherò di essere una persona nuova. Il Dwyane Wade cestista appartiene a un altro momento. Devo andare avanti e scoprire quale sarà la mia prossima tappa”. Dovendo scegliere una sola parola per descrivere la sua carriera, il numero 3 non ha dubbi: "Gratitudine. Sono estremamente grato in questo momento, provo una pace incredibile. Ringrazio davvero tutti quanti".