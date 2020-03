E se New York l’anno prossimo ripartisse da Chris Paul? Secondo il Bleacher Report potrebbe essere proprio CP3 l’uomo giusto per provare a riportare i Knicks ai playoff, cosa che non accade dal 2013. New York – franchigia storica – sta vivendo ormai da diverse stagioni una fase di “ricostruzione permanente” che sembra non avere fine. Il neopresidente Leon Rose ha chiesto ai tifosi di “continuare ad avere pazienza” e ha sottolineato due aspetti che – potenzialmente - potrebbero garantire alla squadra un futuro brillante: le sette prime scelte su cui potrà contare nei prossimi quattro anni e un margine ampio a livello di flessibilità salariale. Tutto questo, però, non basta. A quanto pare - la dirigenza ha deciso di puntare su un veterano come il quasi 35enne Paul per dare stabilità e leadership a una squadra composta soprattutto da giocatori giovani. L’uomo giusto per valorizzare il talento di Barrett e Knox. Fino al momento dello stop causato dall’emergenza-Coronavirus, Paul stava disputando una delle migliori stagioni della carriera. Il cammino da Houston a Oklahoma City si era trasformato da viale del tramonto a occasione di rilancio. CP3 ha preso per mano i Thunder e li ha portati al quinto posto a ovest viaggiando a quasi 18 punti, 5 rimbalzi e 7 assist di media. Sarà in grado di scuotere i Knicks? Sarà in grado – nel caso – di riportarli ai vertici della Eastern Conference? “Abbiamo a disposizione tutte le risorse per farcela” - ha detto Rose – “ma bisogna essere chiari: nulla di tutto questo è facile da ottenere, o rapido”. A New York ne sono consapevoli da anni. Troppi.