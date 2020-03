NBA, Belinelli a #CasaSkySport: "Mi manca la pallacanestro, rivedrei gara-7 del 2013"

Nel giorno del suo 34° compleanno, Marco Belinelli ha voluto dedicare un’ora del suo tempo per collegarsi a #CasaSkySport, l’appuntamento quotidiano con i grandi ospiti di Sky Sport 24. In compagnia di Alessandro Mamoli dagli studi di Milano, l’azzurro ha raccontato come sta affrontando questo periodo di sospensione della stagione NBA. "È molto dura, è una mancanza totale quella della pallacanestro. È importante rimanere attivi tutti i giorni per capire quando ripartirà il campionato, ma la routine di lavoro è completamente rotta in questo momento. Non ho un canestro per potermi allenare perché vivo in un appartamento al 15° piano: forse pensandoci non ho mai passato così tanto tempo senza tirare. Non sarà facile ritrovare la confidenza col pallone, non sarà nemmeno immediato ritrovare il fiato e la condizione fisica. Più si allunga il periodo di stop e più avremo bisogno di tempo per rientrare in ritmo partita, magari con un mini-training camp. Ma al momento non ci sono sessioni di tiro né partitelle, per non parlare delle 18 partite che ci mancano per finire la regular season. Spero davvero che si possa ricominciare il più in fretta possibile, siamo tutti in attesa". Belinelli, come tanti altri suoi colleghi, si allena da casa secondo le indicazioni della franchigia: "Tutti noi abbiamo ricevuto dagli Spurs alcuni attrezzi per fare allenamenti in casa, perciò questo è quello che facciamo tutti i giorni. Stretching, attivazioni varie, l’altro giorno abbiamo potuto farlo di squadra anche tramite Facetime e così siamo riusciti a salutarci, però ovviamente non è facile. Cerco di tenermi occupato: le giornate sono lunghissime, passo tanto tempo al telefono e per fortuna ho qui la mia fidanzata Martina. Ma bisogna stare in casa: è troppo importante in questo momento, in Italia così come qui in Texas".