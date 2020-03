NBA, Philadelphia che figuraccia: la retromarcia della proprietà (e il plauso di Embiid)

Di questi tempi il tribunale popolare dei social è difficile da sottovalutare: se ne sono accorti sulla propria pelle anche i proprietari dei Philadelphia 76ers (e dei New Jersey Devils della NHL), che nella giornata di ieri avevano annunciato un taglio del 20% agli stipendi dei lavoratori che in busta paga annualmente percepivano più di 50.000 dollari “sulla base delle perdite finanziarie correnti e su quelle previste per il futuro conseguenti alla sospensione delle attività per via della pandemia di coronavirus”. La decisione era arrivata quasi in contemporanea a quella del centro dei Sixers Joel Embiid, che non solo aveva scelto di donare mezzo milione di dollari a diverse strutture mediche impegnate nella lotta al Covid-19 ma aveva anche manifestato la sua volontà di impegnarsi in prima persona a rendere meno brutale l’impatto del previsto taglio del 20% sui dipendenti dei Sixers. Ci ha pensato però la veemente reazione pubblica — espressa soprattutto su Twitter — a convincere la proprietà dei Sixers a rivedere la propria decisione: “Il nostro centro guadagna 35 milioni di dollari [all’anno] e sceglie di impegnarsi a fare quello che Josh Harris (3.7 miliardi di dollari di patrimonio personale) David Blitzer (1.3) e Michael Rubin [2.9] si rifiutano di fare”, il tono delle accuse mosse in rete ai tre principali proprietari dei Sixers. Che così, con un comunicato ufficiale, hanno deciso di tornare sui propri passi e annullare ogni taglio previsto agli stipendi dei propri dipendenti (qualcuno — come il general manager di Philadelphia Elton Brand —ha accettato volontariamente la riduzione del 20%).