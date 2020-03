NBA, da Curry a CP3: le maglie autografate in una lotteria per raccogliere fondi

Oltre 115 atleti — con tanti protagonisti della NBA in primo piano — hanno scelto di donare un proprio oggetto personale per una lotteria denominata Athletes for relief organizzata con l’intento di raccogliere fondi da destinare alla lotta contro il Covid-19. Il nuovo progetto (che si sviluppa online qui) richiede a ogni partecipante una donazione minima di 25 dollari, da effettuare indicando lo specifico atleta per il quale si vorrebbe partecipare all’estrazione dell’oggetto messo in palio: entrambi i fratelli Curry — sia Steph di Golden State che Seth, ai Dallas Mavs — hanno offerto una loro canotta firmata (quella del n°30 degli Warriors ha già raggiunto oltre 2.500 dollari di donazioni, ed è al momento nella top 5 degli oggetti più desiderati), così come hanno fatto anche Trae Young degli Atlanta Hawks, Chris Paul degli Oklahoma City Thunder, Devin Booker dei Phoenix Suns, Tyler Herro dei Miami Heat e Rudy Gay dei San Antonio Spurs, oltre ad alcune protagoniste della WNBA, da Elena Delle Donne a A’ja Wilson. C’è un intero mese per donare (la raccolta fondi, infatti, si chiuderà soltanto il 1 maggio) e per adesso il programma ha già raccolto 63.000 dollari. Come detto da David Schwab — il vice presidente dell’agenzia sportiva Octagon, ideatore di questo progetto — la lotteria vuole essere il modo più semplice per rispondere alla domanda fatta spontaneamente da tantissimi atleti davanti all’esplosione della pandemia: “Cosa posso fare per aiutare?”. Tutti i fondi raccolti saranno devoluti al fondo espressamente destinato alla lotta al Covid-19 del Center for Disaster Philanthropy, che normalmente interviene nella gestione delle fasi di recupero a un disastro o una calamità naturale: “Ma questa volta non possiamo aspettare: bisogna intervenire ora”. E più di 115 atleti, di oltre 20 sport diversi, hanno subito risposto presente.