NBA, si torna in campo il 3 aprile, ma soltanto in maniera virtuale

Potrebbe già essere il 3 aprile la data di inizio della nuova NBA. No, non quella che siamo abituati a vedere sui parquet — la stagione ovviamente rimane sospesa finché la pandemia legata al coronavirus non sarà finalmente sotto controllo — ma una versione virtuale con un torneo a 16 squadre, ognuna delle quali affidata a un giocatore NBA, che si daranno battaglia a NBA 2K. Secondo le prime notizie riportate da Chris Haynes, giornalista di Yahoo! Sports, la lega avrebbe raggiunto un accordo con il network ESPN per trasmettere in tv le sfide che vedranno alcuni giocatori NBA — tra i nomi confermati al momento ci sono quelli di Donovan Mitchell e DeMarcus Cousins — sfidarsi al videogame NBA più famoso e usato in circolazione.

Con il governo USA che ha recentemente esteso le misure di sicurezza anti-coronavirus fino al 30 aprile (tra queste anche le distanze sociali minime da rispettare, che vietano ovviamente ogni assembramento), la NBA ha così scelto di cavalcare l’entusiasmo dei propri giocatori verso le sfide online joypad in mano coinvolgendo alcuni grandi nomi in un torneo che dovrebbe durare una decina di giorni: ogni giocatore sarà quindi al sicuro tra le mura di casa propria ma offrirà ai tifosi in astinenza ciò che oggi c’è di più vicino a una reale partita NBA. In mancanza di basket giocato, una bella notizia per tutti gli appassionati.