NBA2K Sundays: Romelu Lukaku protagonista, Bucks-Celtics è derby belga con Courtois

Protagonista del secondo appuntamento di “NBA2K Sundays con Thibaut Courtois” è l’attaccante dell’Inter: Lukaku, compagno di squadra in nazionale del portiere delle Real Madrid, lo ha sfidato con il joypad in mano, dimostrando anche una certa competenza e predisposizione per la pallacanestro

In questo momento di pausa con la regular season sospesa, a fermarsi è stato anche l’appuntamento fisso ogni domenica con la pallacanestro in prima serata: NBA Sundays, un match da seguire live a un’orario comodo per noi europei. Al suo posto al momento la lega ha pensato di rimediare con una rubrica tenuta dal portiere del Real Madrid Thibaut Courtois - grande appassionato di basket, sempre presente in prima fila alla O2 Arena di Londra negli anni trascorsi al Chelsea quando la NBA giocava una partita di regular season nella capitale inglese. “NBA2K Sundays con Thibaut Courtois”: una partita ai videogiochi contro altri calciatori appassionati di NBA. Dopo la prima sfida con Mats Hummels - difensore tedesco del Borussia Dortmund - il secondo appuntamento accoglie un ospite molto particolare è conosciuto dal pubblico italiano: Romelu Lukaku, l’attaccante dell’Inter e compagno di nazionale con il Belgio del portiere del Real. Una sfida tra amici, in cui prendersi in giro ed esultare delle prodezze dei campioni NBA virtuali: Courtois ha scelto di giocare di nuovo con i Milwaukee Bucks - già utilizzati nel primo episodio della rubrica - mentre Lukaku ha optato per i Boston Celtics. Chi vincerà tra i due? Per sapere restate su queste pagine: a breve ne vedremo delle belle.