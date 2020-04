NBA, Arturas Karnisovas in pole per la dirigenza dei Chicago Bulls, Paxson si fa da parte

Mentre il gioco è fermo, c’è fermento almeno in una franchigia della Eastern Conference. È il caso dei Chicago Bulls, che già da metà febbraio nei giorni dell’All-Star Weekend avevano cominciato la ricerca di un nuovo capo per la dirigenza, esautorando il duopolio formato da John Paxson e Gar Forman. E il nome in pole position in questo momento per prenderne il posto è Arturas Karnisovas, general manager lituano dei Denver Nuggets: è quello che riporta Vincent Goodwill di Yahoo Sports, sottolineando come il proprietario Michael Reinsdorf voglia “qualcuno con una presenza pubblica, specialmente dopo la natura reticente di Paxson e Forman negli ultimi anni”. Karnisovas viene visto come un GM moderno, capace di costruire un’organizzazione vincente e di scegliere con oculatezza al Draft, oltre a circondarsi di persone di livello specialmente nello sviluppo dei giocatori, come dimostra il successo avuto dai Nuggets negli ultimi anni. Piace anche la sua capacità con le statistiche avanzate, un dipartimento nel quale i Bulls stanno cercando di recuperare il tempo perso negli ultimi anni.

Gli altri candidati e la presa di coscienza di Paxson

Karnisovas non è però l’unico candidato per la dirigenza dei Bulls, con anche Justin Zanik (assistente GM degli Utah Jazz) e Matt Lloyd (Orlando Magic) che hanno sostenuto un colloquio. Si sono invece fatti indietro Bobby Webster (Toronto Raptors), Chad Buchanan (Indiana Pacers) e Adam Simon (Miami Heat), tutti probabilmente perché non avrebbero avuto il livello di autonomia da loro richiesto per prendere decisione. È forse anche per questo che John Paxson, ormai ex capo della dirigenza, ha fatto sapere di essere disponibile a farsi da parte in un ruolo minore o anche a uscire del tutto dal front office, assumendo piuttosto un ruolo di consigliere della proprietà. Lo riportano sia NBC Sports Chicago che il Chicago Sun-Times, sottolineando come — teoricamente — Paxson sia pronto a uscire dai quadri dirigenziali dei Bulls se Reinsdorf e la nuova dirigenza lo ritenessero necessario per il futuro della squadra. Insomma, a Chicago le cose stanno per cambiare — anche se la sospensione del campionato ovviamente non mette fretta a una delle squadre più vincenti della storia dell’NBA.