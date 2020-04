NBA, Kobe Bryant: i suoi libri per ragazzi schizzano in testa alle classifiche

Come già successo per le prime uscite, anche il nuovo libro della collana ispirata e realizzata da Kobe Bryant ("The Wizenard Series: season one") ha debuttato in testa alle classifiche di vendita tanto di Amazon che del New York Times

Nato per eccellere. Ovunque. Kobe Bryant l’ha dimostrato sui parquet NBA, 20 anni di carriera costellata da successi tanto individuali che di squadra. Poi ancora al cinema, vincendo l’Oscar per il corto di animazione “Dear Basketball”. Ora — riconoscimenti purtroppo postumi — anche la serie di libri da lui pensata e promossa debutta al primo posto di tutte le classifiche di lettura, a partire da quella, prestigiosissima, del New York Times. Da quando, lo scorso 31 marzo, negli Stati Untii è uscito “The Wizenard Series: Season One” l’ultimo capitolo della serie pensata dall’ex superstar dei Lakers ha scalato in fretta le classifiche di vendita, assestandosi al primo posto sia tra i bestseller di Amazon che nella graduatoria dedicata alla letteratura “Children Middle Grade” (ovvero dagli 8 ai 12 anni) del New York Times. Il libro racconta la storia di Reggie, un giovanissimo giocatore di basket, costretto ad affrontare problemi di vario tipo nella sua vita, seguendolo tra gli alti e bassi delle sue giornate e della sua nascente carriera: “È una storia di sforzi, sacrifici e fatica, di imprese soprannaturali e di una suprema dedizione al gioco”, lo aveva descritto lo stesso Kobe Bryant, parlando della sua ultima avventura creativa, che arriva nelle librerie USA sulla scia di altri volumi (“Epoca: The Tree Of Ecrof”, “Legacy And The Queen” ma anche il prequel a Season One, ovvero “The Wizenard: Training Camp”), tutti capaci di piazzarsi alti in classifica. Proprio come hanno fatto i Lakers di Kobe per tanti, tanti anni della sua carriera.