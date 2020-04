NBA, a Basketball Conversation si parla del valore del tiro

Fino a qualche anno fa, si diceva che un “jump shooting team” non potesse vincere il titolo NBA. Ora il paradigma è ribaltato: se non hai pericolosità sul perimetro per aprire le difese, è molto difficile che tu possa avere successo nella NBA del 2020. Per questo il tiro ha un’importanza fondamentale per l’evoluzione del gioco, ed è per questo che la puntata di questa settimana di Basketball Conversation - Home Edition di Alessandro Mamoli e Flavio Tranquillo si concentra proprio sul valore del tiro, andando in profondità di un’analisi che troppo spesso rimane è superficiale. Non è importante se il tiro da tre è meglio del tiro da due, perché un giocatore può tirare benissimo da una porzione di campo oltre la linea da tre (ad esempio gli angoli) ma male da un’altra (ad esempio le triple frontali). E non è detto che il tiro dalla media distanza sia da evitare a ogni costo, anzi: Chris Paul è il miglior realizzatore nei finali di partita della NBA anche perché utilizza come nessun altro quella conclusione, e Kawhi Leonard ha trascinato i Toronto Raptors al titolo facendo ampio uso del mid-range. Tanti spunti, moltissime analisi da fare: appuntamento martedì 14 aprile alle 18.45 su Sky Sport NBa e alle 20.55 su Sky Sport NBA con Alessandro Mamoli e Flavio Tranquillo per ragionare sull’importanza e sul valore del tiro nella NBA di oggi.