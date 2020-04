NBA, Magic Johnson scende in campo: "Coronavirus e HIV: non mancano le analogie"

Era il novembre del 1991, Magic Johnson scioccava il mondo annunciando la sua sieropositività e così in tanti capivano che quella che già allora veniva definita un’epidemia — quella del contagio del virus HIV, che poteva degenerare in AIDS — poteva toccare chiunque. Proprio come la pandemia che il mondo si ritrova ad affrontare oggi, di fronte alla diffusione del Covid-19, e proprio Magic Johnson — a lungo in prima fila per la lotta all’AIDS — ha evidenziato alcune similitudine tra le due tragedie. “Gli stessi problemi che abbiamo dovuto affrontare allora li affrontiamo anche oggi: cattiva informazione al riguardo, scarsa educazione e il mito che questo tipo di malattia non possa riguardare la comunità nera”. Invece — lo dicono i dati — proprio la comunità afroamericana è tra le più colpite in termini di vittime: solo il 21% della popolazione americana, conta invece per il 42% circa dei decessi legati al coronavirus. Un valore doppio rispetto alla media che ha portato l’ex campione dei Lakers di nuovo in prima linea: “Dobbiamo fare qualcosa, subito, perché a scendere in campo nella NBA è una vasta maggioranza di giocatori afroamericani, così come in maggioranza nera è anche il pubblico della NBA”. Magic parteciperà allora in una serie di incontri virtuali e discussioni pubbliche con una serie di professori e professionisti del campo medico/scientifico, per aiutare a dare risalto a questa emergenza soprattutto nelle comunità nere: “Avere Magic coinvolto ci aiuta tantissimo a far breccia in queste comunità”, fanno sapere dalla NBA. E l’ex n°32 dei Lakers è più che disposto a fare la sua parte: “Quando si tratta di mandare messaggi di inclusione e rispettare le diversità, la NBA è sempre stata all’avanguardia. Lo stesso vale per quando succede qualcosa che va a impattare in maniera forte la comunità afroamericana, come successo ad esempio con il caso Donald Sterling. Adam Silver è il leader sportivo più dinamico che ci sia in circolazione, capisce le cose al volo e interviene rapidamente: non avevo dubbi che avrebbe fatto qualcosa per combattere anche il coronavirus”. E la lega infatti — attraverso il programma NBA Together — ha già raccolto 76 milioni di dollari da destinare a ospedali e strutture medico-sanitarie impegnate in prima linea nella lotta alla pandemia.